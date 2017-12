Suro Solar se une a las denuncias contra el "cirujano de los famosos"

Suro Solar, mánager de los chicos reality, se unió a las denuncias en contra del doctor Elmer Terrazas.

Hace unos meses, Solar recibió una propuesta en las redes sociales de una clínica que le ofrecía operarlo gratis a cambio de que él le hiciera publicidad.

Tras tres consultas, el cuestionado cirujano Terrazas accedió a operarlo aún cuando Solar no había bajado los 10 kilos que le había recomendado.

“De los kilos que el me sacó soy feliz. Fue un riesgo deshacerme de 16 kilos, pero siempre asumí que él es el doctor y que sabía lo que me podía sacar. Al otro día la clínica estaba desesperada, todos diciéndome ‘Suro, el doctor cometió una negligencia"”. Además, explicó que “tuve convulsiones con la operación porque era mucho lo que me estaba sacando”.

A seis meses de la cirugía, Suro todavía tiene hematomas que no sanan, por lo que está en tratamiento dermatológico y está siendo asesorado por el doctor Pedro Vidal.

Ademas, a través de su cuenta de Instagram, llamó a sus seguidores a averiguar bien sobre su médico antes de someterse a una operación.

https://www.instagram.com/p/BdOUTkWHk8R/?hl=es-la&taken-by=surosolar