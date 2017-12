José Miguel Viñuela pidió perdón por un error del pasado

En el matinal Mucho Gusto de Mega, aprovecharon el fin de año para reflexionar y pedir perdón, tal como lo hizo Jorge Zabaleta cuando fue invitado al espacio.

Ahora fue el turno de José Miguel Viñuela, quien recordó una situación que ocurrió hace años, donde no fue amable con una fanática que se le acercó.

“Fue después del festival de Talca, yo estaba alojando en el hotel del casino y una noche se me ocurrió bajar a jugar para pasar un poco el rato. Y en un minuto quería estar tranquilo, quería estar solo, sentado, mirando la maquinita (…) Hoy día trato de por lo menos, que no se me vaya ni una, que el que se me acerque, me saco una foto o lo que necesite. Yo creo que mi vida hoy tiene otro sentido y también trato harto de devolver lo que Dios me ha regalado”, agregó más tarde en Intrusos.