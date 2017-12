Kika Silva respondió a los rumores que la vinculan con Gonzalo Valenzuela

En el programa Intrusos dieron a conocer que María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela habrían terminado su relación después de dos años.

Además, en el programa de La Red insinuaron que el actor estaría saliendo con la panelista de Bienvenidos Kika Silva.

La actual Reina de Viña se refirió a este rumor en el diario La Estrella de Valparaíso. “Si me dieran una moneda cada vez que me relacionan con alguien, ya sería millonaria”, ironizó.

Por su parte, Valenzuela también se refirió a la supuesta relación con Silva, sin especificar si realmente terminó o no con Omegna.

Porfavor no inventen cosas, ya me están involucrando con una persona que NUNCA he salido…!!! Respeto!!

— Gonzalo Valenzuela (@GonzaloVMori) 28 de diciembre de 2017