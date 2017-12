La gran decisión que tomaron Daniel Valenzuela y Yamila Reyna

Están viviendo juntos hace pocos días.

Daniel Valenzuela y su actual pareja, Yamila Reyna fueron invitados al programa de Diana Bolocco, donde conversaron sobre el romance que llevan los dos.

Durante la conversación, el conductor radial confesó que hace pocos días están viviendo juntos, comentando que la mascota de la actriz fue la primera en cambiarse de domicilio.

“Es que Ernesto, el perro de Yamila, llevaba mucho tiempo viviendo en mi casa”, indicó Valenzuela, mientras que Reyna agregó que “Ernesto se mudó mucho antes que yo”.

Yo soy bien ermitaño y Yamila de a poco me fue conquistando… ya me metió todos los muebles (en mi casa)“, comentó el ex Palomo.

