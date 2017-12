La particular respuesta que recibió Anita Alvarado tras regalar una casa

La “Geisha” lamentó haber premiado a esa persona.

Hace algunas semanas, Anita Alvarado decidió hacer un concurso en sus redes sociales y regalar una casa a uno de sus seguidores, en ese contexto estuvo de inventada en Primer Plano para hablar sobre el tema.

La ganadora fue Valeria Alejandra Urra Carvajal, madre soltera de dos hijos, pero no todo resultó como Anita esperaba, ya que Urra no se mostró muy satisfecha por el premio.

Alvarado gestionó con el alcalde de Calera de Tango la construcción de la casa, pero Urra no quería que la vivienda fuera edificada en dicha comuna. “No acepta eso porque allá no puede recibir a sus amigos”, indicó la “Geisha”.

“Ella me dijo ‘no quiero tener contacto con esas personas (con los habitantes de Calera de Tango), yo quiero estar con mis amigos’, y yo le decía que no era para sus amigos, era para sus hijos”, agregó.

Anita habló sobre todos los sacrificios que tuvo que hacer para poder hacer el concurso, destacando que “el premio se lo ganó, pero ahora tendrá que verlo ella. Con mi hijo gastamos bencina, tiempo. Ella no sabe todo lo que yo hice, todo fue sola y sin cámaras. Yo quería conversar con sus papás, con alguien más centrado, porque no era para su carrete, para sus amigos, era para sus hijos el premio”.

Anita lamentó haber escogido a esa persona y aseguró que había mucha más gente que se merecía ese premio.