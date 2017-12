Daniela Castro reconoció su romance con Pascual Fernández

La panelista de Mucho Gusto declaró que pasará el Año Nuevo junto a su pareja en San Pedro de Atacama.

Ya era un secreto a voces la relación de Daniela Castro, con el ex chico reality, Pacual Fernández. Ambos habían publicado fotografías en sus cuentas de Instagram compartiendo la cena de Navidad.

“Pascual estamos bien hace rato. El también subió una foto mía, pasó la Navidad con mi familia. Conoció a mi mamá, a mi papá. Nos ha costado la relación un poco, pero este último fin de año hemos estado muy unidos. Fuimos al cumplaños de mi papá al campo, conoció a mi mamá la Marcelita, se portó un siete conmigo en la Navidad. Me preguntó que quería hacer para el Año Nuevo, yo le dije que quería ir a San Pedro, y me dijo ‘¡vamos!’. Lo quiero mucho, no sé si está despierto. Tenemos que prepararnos para irnos”, comentó Castro durante el matinal.

Sus compañeros de trabajo, Karol Lucero y Katherine Salosny, se mostraron contentos por la relación y felicitaron a la panelista de Mucho Gusto.

“Gracias por el apoyo de todos acá, porque ha sido un año de hartos cambios y lo importante es que lo estoy cerrando con broche de oro con ustedes, con mi pareja, con mi perrita y con mi familia”, concluyó Castro