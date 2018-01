Bernardo Borgeat por salida de Carmen Gloria Arroyo de CHV: "El canal fue un mal agradecido"

La semana pasada se dio a conocer que Carmen Gloria Arroyo y todo el equipo de La Jueza habían sido desvinculados de Chilevisión después de once años de programa.

Por eso, su pareja Bernardo Borgeat defendió a la abogada, señalando a Las Últimas Noticias que encuentra injusta la manera en que sucedió todo.

“El canal fue mal agradecido. Es un rostro muy potente para dejarlo ir. Han sido poco inteligentes al haberla tenido once años progresando y mejorado. No creo que haya un programa actual con tantas horas al aire considerando todos los años y días que estuvo al aire más las repeticiones”, indicó el argentino.

Además, agregó cómo reaccionó cuando Arroyo le contó: “Sale de la oficina y nos cuenta a mí y a la editora de La Jueza, que estaba conmigo, que no le habían renovado el contrato. Para mí no existía la posibilidad de que la dejaran ir después de un programa que se mantuvo exitoso por once años y que en los otros proyectos en los que estuvo siempre le fue bien”.

Finalmente, Borgeat se refirió a las palabras de Ignacio Gutiérrez. “Le agradezco sus palabras de aliento (…) pero creo que no fue a forma de hacerlo porque así como vos me preguntas cualquier otra persona podría pensar que es un mensaje oportunista. Hubiera sido mejor que le escribiera un Whatsapp”.