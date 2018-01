Camila Recabarren agradeció a Joaquín Méndez: "Él me enseñó a conectar con mi hija"

La relación de Camila Recabarren y Joaquín Méndez terminó hace cerca de diez meses, pero la ex Miss Chile parece no poder olvidar a a su ex.

En los últimos días del 2017, durante el matinal Hola Chile de La Red, Recabarren tuvo palabras especiales para el ex chico reality.

“Este año logré conectar con la Isabella, pero porque Joaquín me lo enseñó. Siendo que él no es el papá, pero me dijo. Como que salió del reality y, como hay mucho celular, me dijo: ‘ No se trata de estar, si no que de conectar’. Fue bacán ese consejo”.

A eso, Eduardo de la Iglesia le preguntó “¿A qué se refiere con eso de conectar? Porque es especial, una cosa es estar y la otra cosa es conectar”

Recabarren: “Conectar es estar pensando lo mismo, mirarnos a los ojos cuando estamos hablando, jugar con ella. No estar al lado de ella con el celular cuando juega, sino que jugar con ella, meterme en el mundo de los niños.

“Conectamos de una manera exquisita, que ella me cuenta todo. ¡Todo! Tiene recién cuatro años y quiero que esto no pare nunca. Siento que nada me hace falta. En algún momento pensé que no me la iba a poder y ahora sí, me la puedo”.

Salfate: “Entró la amistad dentro de la relación madre-hija”

Recabarren: “Yo sé que hay muchas mamás que dicen ‘hay que separar: uno es mamá y no se puede ser amiga’. Sí se puede. Ella me dice ‘mamá, ¿tú eres mi amiga, cierto?’. Ella valora más eso que el mismo hecho de ser mamá”

Julia Vial: “La vida te pone facetas, o te pone personas como Joaquín, que a lo mejor vino puntualmente a enseñarte eso. A decirte ‘ojo, ¿por qué quieres estar tan conectada con el que no está?, cuando tienes que estar conectada con el que está al lado tuyo, que es tu hija, que es la Isabella’”

Recabarren: “Claro, por eso no podría sentir mala onda hacía él, ni odio, porque él me enseñó eso”.