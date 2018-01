Gala Caldirola confesó la crítica que más le ha molestado sobre su embarazo

Mauricio Isla y Gala Caldirola llegaron a Chile para celebrar el Año Nuevo junto a sus familiares, ocasión que la modelo aprovechó para hablar del embarazo de su primera hija Elif.

“Iba a ser el último viaje que podría hacer antes de que nazca el bebé, y tenía muchas ganas de ver a la familia, a los amigos y también tener un contacto con lo que era mi mundillo de la televisión”, señaló.

Respecto a las críticas que ha recibido durante su embarazo, la modelo indicó en Bienvenidos que “me molesta cuando se refieren a mi preocupación por mi físico, sin saber realmente cómo me cuido, qué tipo de vida o alimentación llevo. Quiero decir, en mi embarazo llevo casi 9 kilos en 7 meses. Estoy súper saludable y estoy subiendo de peso súper bien”.

“Me molesta cuando se refieren a mí como mala madre o mala mujer, que sólo me importa el físico, porque no, eso es absolutamente falso”, finalizó diciendo la ex chica reality.