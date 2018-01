Ignacio Gutiérrez lanzó potente crítica a CHV tras su llegada a Muy Buenos Días

Este lunes, Ignacio Gutiérrez fue confirmado como coanimador de Muy Buenos Días, donde acompañará a María Luisa Godoy y Cristián Sánchez.

Este será su regreso a los medios luego de su mediática salida de CHV, cuando demandó al canal por discriminación.

Ahora, en una entrevista con La Tercera, Gutiérrez señaló la importancia que tuvo para él el primer acercamiento con TVN. “Fue una situación reparatoria. Sentí que en ese lugar no me querían dañar, me querían potenciar, me querían ayudar a sanar cosas que venía sanando desde hace un tiempo, donde me habían denigrado denostado y maltratado”.

“Cuando me ofrecieron el matinal, quedé en silencio un largo rato. Expectativas de volver al aire no tenía. Yo esperaba menos de los ejecutivos de TV, quizá los subestimé, quizás pensé que iban a decir ‘él fue a juicio y puede ser una persona conflictiva’. Yo pensaba que se me iban a empezar a cerrar las puertas”, confesó el periodista.

Además agregó que “incluso prefería que sucediera eso, hasta pensar que no volvería a la TV, pero mi idea era dormir tranquilo. Nunca me hubiese perdonado no hacer un juicio, porque lo que me hicieron fue discriminarme. Hoy valoro que pueda integrar un matinal y que el hecho de ser homosexual sea anecdótico”.

“Yo lo que sí sé es trabajar. Me gusta hacer matinales, me gusta estar conectado con la gente, me gusta ponerle creatividad. Que en algún momento en otro canal no lo valoraran, ya está. Ahora, al verme asociado al Muy Buenos Días y a TVN, siento que esa caminata larga y tediosa en el barro valió la pena. Yo esperaba que la vida me devolviera la tranquilidad. Y este lugar es infinitamente mejor”.

Finalmente confesó lo mal que lo pasó el último tiempo cuando conducía SQP: “Fui a las transmisiones finales de SQP, pero nunca conocí el nuevo canal, solo maquillaje. No era capaz de ir a los switch, ni a las oficinas. Me daba miedo. Sentía que me podían agredir nuevamente. Mis compañeros en ese momento fueron un súper apoyo, porque estaba al aire con mucho miedo, transpiraba, lo pasaba muy mal. Cuando terminaba SQP, yo me iba corriendo a mi auto, no pasaba por camarines. Sentía que en ese lugar me habían hecho mucho daño”.