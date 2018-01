Trágame tierra: José Miguel Viñuela relató cómo vivió un incómodo reencuentro con una ex

El panorama de Año Nuevo de José Miguel Viñuela pasó de emocionante a incómodo este domingo cuando vivió un “complicado” encuentro con una ex en una terraza en Valparaíso.

El comunicador estaba con su esposa y sus hijos cuando decidió conseguirse fuego, al darse vuelta para pedirlo, se encontró cara a cara con una mujer, que resultó ser una ex polola con la que no terminó bien. “Era una ex que no veía desde que habíamos terminado, parada al lado con su cooler, su champaña, su familia y su historia”, partió diciendo.

“Fue medio tortuoso el final, porque yo estaba súper enamorado, me pensé casar en algún momento (…) Es heavy, es fuerte, no me lo esperaba, y de repente le digo ‘oye tienes fósforos y … quedé helado“, detalló.

Sin embargo, el animador se comportó como un caballero: “Nos pusimos a conversar, en ese minuto mi señora estaba con los niños, hubo una conversación de cinco minutos con el puerto y los fuegos a punto de estalla y el fuego interno”.

“Debo reconocer que, aquí viene lo que más me dolió, estaba mejor que conmigo, o yo tenía mala mano o hay una energía distinta, pero estaba bien, estaba feliz”, remató desatando las risas del panel.