VIDEO | ¡Nuevo trailer de 50 Sombras Liberadas viene con gran spoiler!

ATENCIÓN: Si no has leído los libros, la nota contiene detalles de la trama que podrían ser reveladores.

Una completa sorpresa se llevaron las fanáticas de 50 Sombras de Grey con el lanzamiento del nuevo tráiler de la última entrega.

No sólo por la publicación, sino por el detalle que reveló el video, que podría ser una sorpresa para quienes no han leído el libro: se puede ver a Anastasia recibiendo una sorpresiva noticia (al menos para quienes no han leído los libros): está embarazada.

Cincuenta Sombras Liberadas es el nombre de la última entrega, que se centra en la vida post matrimonio de Anastasia Steele (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan), quienes además deberá enfrentar el regreso de Jack (Eric Johnson).

La famosa pareja que regresará a los cines el 8 de febrero del 2018.