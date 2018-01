Alfredo Castro recordó la crisis que vivió en el escenario hace cuarenta años

El actor Alfredo Castro se encuentra promocionando el festival Santiago a Mil, contexto en el que recordó en una entrevista con Las Últimas Noticias un impasse que vivió hace años en una obra de teatro.

Hace cuarenta años, cuando debutó con la obra Equus, el intérprete sufrió una crisis de pánico en escena.

Castro explicó que estaba acostado en una cama interpretando a un joven que busca ayuda psiquiátrica por una patologia, y de repente no recordaba dónde se encontraba.

“Me dio un estrés salvaje que repercutió en que me levanté de la cama para hacer la escena y no sabía dónde estaba. Hice la función en piloto automático durante dos horas y media. Llamé a mi psiquiatra al día siguiente y le pregunté ‘¿qué hago? no puedo más"”.

El médico le dio una semana de licencia, y luego el actor debió volver a las tablas “con mucho susto, y él me vino a ver a las siguientes funciones. Actué en tres funciones con mi psiquiatra parado atrás”.