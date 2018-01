Carolina de Moras se defendió de las críticas de Ignacio Gutiérrez

Luego de las declaraciones de Ignacio Gutiérrez, donde indicó que el silencio de Carolina de Moras “me hundió en el barro”, la animadora se defendió.

En un móvil en directo con el programa Intrusos, la ex modelo respondió a los dichos con tranquilidad. “Me parece que es un tema que ya pasó hace rato, y que no tiene nada que ver conmigo, era algo que el Nacho tenía con el canal”.

Además explicó por qué decidió no declarar en el juicio entre Gutiérrez y el canal, indicando que “yo también tenía un punto de vista, y por protegerlo a él -y para no seguir exponiéndome yo- elegí dar un paso al costado”.

De Moras también reveló que “en su momento, al Nacho le ofrecí ayuda, y yo quedé como súper tranquila, y no me voy a seguir metiendo en este tema porque creo que ya pasó”, para finalizar diciendo que “si Ignacio quedó con problemas, con una herida abierta, pucha, hubiese sido bueno que me hubiese llamado”.