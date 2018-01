Coté López se aburrió de los rumores sobre su matrimonio y se descargó en Instagram

Este 2018, María José López y Luis Jiménez se casarán por la iglesia, después de once años de su unión por el civil. Esta noticia generó una serie de rumores sobre el valor del vestido y el lugar en el que se realizará la ceremonia.

El panel del programa Primer Plano se sumó a estas especulaciones, señalando que el traje que usaría la novia tendría una cola de más de 20 metros de largo y que costaría cerca de 20 millones de pesos.

Aburrida de esta falsa información, López publicó en su cuenta de Instagram un largo mensaje corrigiendo todo lo que se ha dicho de ella y su matrimonio.

“No quería hacer público mi matrimonio porque ya sabía que pasaría lo que está pasando, empezaron a hablar puras tonteras!” comenzó escribiendo, para luego indicar que “ni yo sé aún cuánto pagaré por el matrimonio” y que “la cola no es de 25 metros”.

Además finalizó diciendo que “creo que de la persona que están hablando en la televisión no es la misma que ustedes conocer como verán. A mí no me interesa ir a tirar la plata porque lo único que quiero en el día de mi matrimonio es que sea un día lleno de amor”.