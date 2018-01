Director de Bienvenidos respondió a las críticas de Queraltó: "Jamás he coartado su libertad de expresión"

Al director de Bienvenidos, Mauricio Correa, no le gustaron los dichos de Juan Pablo Queraltó, quien dejó el programa tras sentir que su participación estaba siendo cada vez menor.

Además, el periodista criticó la manera en que se desarrolla el contenido y las pautas del espacio. Por eso, Correa respondió duramente las acusaciones de Queraltó.

“Yo creo que él está muy equivocado, yo jamás he coartado su libertad de expresión y no tengo nada más que aportar ni decir”, indicó el director de televisión para luego agregar que “cuando me despidieron de TVN yo no salí en ningún diario diciendo absolutamente nada, porque no corresponde”.

Finalmente, cuando Raquel Argandoña le preguntó si fue él quien tomó la decisión o no, Correa respondió que “es una decisión que sí, cuando me la preguntaron, la respaldé. Y lo asumo porque soy el director del programa”.