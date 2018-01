Ex chica Mekano publicó importante mensaje de aceptación tras ser denunciar discriminación por su peso

Los seguidores de la ex chica Mekano Romina Sáez la felicitaron luego de que publicara una fotografía en bikini con un positivo mensaje de amor propio.

“Salí de la ducha y dije ‘qué más da, una foto sin maquillajes, sin retoques’. Desde los 16 años trabajé como modelo y hoy trato de sentirme bien con mi cuerpo a pesar de lo que me digan”.

Continuó su relato revelando que acudió a un médico para consultar por un balón gástrico, a lo que el especialista le habría respondido “¿Usted está cagada de la cabeza?”.

Sus seguidores no tardaron en afirmarle que tiene un buen cuerpo y que no está gorda, y que no debería preocuparse de lo que las demás personas dicen.

Por otro lado, durante una entrevista con Intrusos, la ex modelo afirmó que fue discriminada por un team de verano en el que participaría como DJ.

“Es vergonzoso. Me dicen que no voy porque me encontraron gorda. Yo tengo talla 40 de pantalón, entonces qué queda, mido 1.70, no tengo 22 años”, dijo afectada.

“Me miro al espejo y me veo distinta. En un momento asumí que era mi culpa”, agregó, revelando que no tiene ganas de comer por esta situación.