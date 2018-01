Karina Álvarez debió enfrentar su miedo a las arañas en cámara

Al inicio de este nuevo año se dio a conocer que un grupo de investigadores confirmaron que en Chile existen tres nuevas arañas tan peligrosas como la de rincón.

Por eso, en La Mañana de CHV decidieron hablar del tema, lo que desató la fobia de la periodista Karina Álvarez. “No puedo mirar, siento que están subiendo por las piernas”, dijo al ver unas imágenes de las arañas en la pantalla.

Luego llegó Alfredo Ugarte, conocido experto en bichos, a conversar sobre las nuevas especies descubiertas, instancia en que la periodista participó brevemente.

“Desde chica que me dan un poco de miedo, pero tampoco es algo en lo que esté pensando siempre. Pero sí me ha pasado, que he tenido malas experiencias con arañas, estando muy cerca de ellas y me quedo bloqueada”, relató luego a Las Últimas Noticias.

Además, agrego que “siempre tengo un insecticida especial a mano y no dejo de tirarlo hasta que la araña deje de moverse. Podría echarme un tarro completo, pero nunca las toco. Nunca he ido a un tratamiento sicológico por el tema y me hago la valiente cuando estoy con mis hijos”, finalizó la periodista.