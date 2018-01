Luis Mateucci sigue con la mala onda a Rocío Marengo: "La veo y me dan ganas de vomitar"

A varios meses del fin de Doble Tentación, Luis Mateucci no ha superado la mala onda que tuvo en el encierro con Rocío Marengo.

Dentro del encierro a los argentinos les tocó ser pareja durante varias semanas, en donde demostraron un mutuo rechazo. Por eso en una entrevista con el portal trasandino Notirey, el ex chico reality se refirió a Marengo con duras palabras.

“Rocío Marengo es un mamarracho, es otra de las que está robando en Chile y se engancha en todo. La veo y me choca, me dan ganas de vomitar. Es mala, tonta, me cae muy mal”.

Además, recordó el momento en que Marengo trató de acercarse a él más de la cuenta durante el encierro. “Se quiso hacer la linda conmigo, cuando es una mina que no me gusta para nada, ni físicamente ni la cabeza que tiene, me repugna y me da lástima”.

Respecto a la posibilidad de entrar a un nuevo reality, el cordobés aseguró que “con Oriana (su pareja) me encerraría de nuevo porque los dos somos personajes que medimos mucho en televisión. Quieras o no, en Chile los programas midieron mucho por nosotros. La base del reality somos nosotros, y después se forman los demás”.