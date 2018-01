Momento de ira: Felo tildó de "bellaco" a periodista que lo entrevistó

El comediante aseguró que el episodio fue “una descolocada”.

Felo es recordado por sus rutinas de “humor distinto” en el Festival de Viña del Mar, pero también por su ataque de ira luego de una discusión que tuvo con un periodista al termino de un show donde fue pifeado.

En el programa “El Camino del Comediante” , Felo le contó a Fabrizio Copano su versión de los hechos. “Todavía me pesa, pienso que fue un error muy grande, tres semanas después iba a ir al Viña. La pifiadera era de un grupo pequeño y no daba para más”.

Felo reconoció que fue “una descolocada, tuve una mala reacción, reventé y lo hice de una mala manera“.

Pero eso no fue lo único, ya que Copano le mostró un video, donde el periodista involucrado le pide disculpas al humorista, sin embargo no las aceptó. “No me sirve de nada, es fácil disculparse, pero lo encuentro bellaco”