Teoría: Nuevo personaje de Perdona Nuestros Pecados tendría un gran secreto con Ángela

En redes sociales piensa que el antiguo amor de Bulnes es el padre de Gerardo.

Jeremías Casagrande es personaje de interpreta Rodrigo Soto, ha aparecido pocas veces en la teleserie, pero los fanáticos ya tienen sus teorías sobre el pasado del colaborador político de Alessandri.

Según las redes sociales, Casagrande sería el verdadero papá de Gerardo, el hijo que tiene Ángela Bulnes con Lamberto Montero.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

No quiero ser mal pensada pero Gerardo se parece a Jeremías, por lo menos mucho más que a Lamberto 🤔 #AmorDelPasado #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/Honejg3Vng

#PerdonaNuestrosPecados #BarcedesLover #AmorDelPasado “30 años”… ehhh… esto me huele a “me case con lamberto porque me dejaste embarazada y yo no quería cagarte la vida…”

— Juan Salvo (@Eternauta_1982) 4 de enero de 2018