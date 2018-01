"Parece pescado con alas": La cruel crítica de Raquel Argandoña al look de Luz Valdivieso

El pasado miércoles se realizó la Avant Premier de No Estoy Loca, la nueva película de Nicolás López, donde varios rostros del espectáculo nacional llegaron a lucir sus trajes.

Por eso, en Bienvenidos decidieron criticar sin piedad los looks de los famosos que se presentaron en la alfombra roja, y la más perjudicada terminó siendo Luz Valdivieso.

La actriz llegó al evento con su pareja Marcial Tagle, usando un vestido de la marca uruguaya Caro Criado, una cartera rosada y unos zapatos color crema.

El panelista Hugo Valencia indicó que “no me gustó el color, el largo, ni esa cantidad de cosas que tenía el vestido. Verde como de satín, con unos detalles rosados que le iban colgando, y además esos vuelos que tenía desde la espalda, me pareció feo”.

Sin embargo, la más dura fue Raquel Argandoña, quien destrozó el look con una simple frase: “Me parece un pescado con alas ¡A mí no me gusta para nada!”, agregando que la tela era muy brillante y no acorde a la ocasión.

Tonka Tomicic defendió a la actriz, indicando que “estos diseños como de camisa de dormir, como tipo negligé, se usan harto”.