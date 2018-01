Vesta Lugg reveló la poco higiénica forma en que cuida su pelo

Vesta Lugg se encuentra en nuestro país para realizar distintas actividades promocionales, por lo que la prensa ha aprovechado de hacerle diversas preguntas.

La revista Velvet le consultó sobre el cuidado de su pelo, y su respuesta sorprendió por lo poco higiénica que suena.

“¡Me lo lavo una vez a la semana! De hecho, Patricio (Roldán, amigo y fotógrafo) hoy me molestó y me dijo que lo tenía muy brillante, porque me lo había lavado ayer”.

Sin embargo su hábito no es extraño en el mundo de la moda. De hecho la modelo de Victoria’s Secret Adriana Lima aconsejó hace meses que “si tienes el cabello muy seco, lávalo una vez por semana”.

La cantante e influencer chilena además entregó su receta para enfrentar los largos viajes que realiza: “mucho café y agua, no hay otra solución”.