Juez a cargo de la causa en contra de “Cangri” relató detalles de su detención

En la mañana del viernes, Sebastian Leiva, conocido como “Cangri”, fue detenido por Carabineros, luego de un control por exceso de velocidad y éste intentara sobornarlos con 50 mil pesos.

El juez Hugo Salgado, a cargo de la formalización del ex chico reality, relató en la audiencia que Cangri le rogó a los uniformados que no se llevaran su auto, y que no quería que lo llevaran a corrales.

Fue en ese momento en que “Cangri” le dijo al carabinero : “Solucionemos el problema de otra forma”. Tras esto, le estrechó la mano al oficial y le entrega los 50 mil pesos, en dos billetes de 20.000 y uno de 10.000.

Cangri quedó con arraigo nacional y firma mensual por los 60 días que durará la investigación.