Kathy Salosny se aburrió de que comenten su salida de Buenos Días a Todos hace siete años

Hace más de siete años que Kathy Salosny abandonó el Buenos Días a Todos de TVN, pero no todos han superado la situación.

En Bienvenidos, recordaron el momento junto a Mauricio Correa, quien fuera el director del histórico matinal. Sin embargo, no quiso entrar en detalles y comentó que “todo el mundo conoce la versión de la Caperucita Roja y todos creemos que el lobo es el malo porque no conocemos su versión. No voy a seguir hablando”.

Por esto, en Intrusos hablaron con Salosny, quien se limitó a decir “fue hace tanto tiempo. Yo salí bien, con un buen acuerdo. No sé cuál es el tema ahí… Que lata”.