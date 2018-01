No más rumores: Augusto Schuster aclaró su pasado con Mariana di Girolamo

Augusto Schuster, recientemente confirmado para el Festival de Viña del Mar, aclaró en Síganme los buenos, el programa de Julio César Rodríguez, un rumor que en su momento sonó fuerte durante las grabaciones de Pituca Sin Lucas de Mega.

A raíz de un antiguo video que surgió de él y Mariana di Girólamo en un mall capitalino y que fue exhibido en Primer Plano, Schuster aseguró que jamás tuvo una relación amorosa con su compañera de trabajo.

“Yo con la Mariana tengo una relación increíble. Nunca pasó nada entre nosotros (…) Yo con la Mariana nunca tuve nada. Nunca, nunca”, aseguró, aclarando que la vez en que los paparazzearon “fuimos al mall a buscar una ropa de una marca que nos auspiciaba a los dos”.

“Pero está bien. Es inevitable, ¿cachai? Sobre todo porque a la teleserie le estaba yendo la raja. Estábamos siendo pareja. La Mariana era nueva. Yo estaba terminando mi pololeo con la argentina (Barbie Vélez). Todo era perfecto. Era una historia muy increíble. Y está bien. Yo no me enojo por ese tipo de cosas. La prensa siempre va a hablar”

Al preguntarle sobre su situación sentimental actual, el cantante y actor comentó que no está en una relación formal hace tres años, desde que terminó justamente con Barbie Vélez. “Sí, ese fue mi último pololeo. Y sí me di la oportunidad de conocer gente. Salí meses con alguien. Pero a veces funciona y otras no. Lo que te digo”.