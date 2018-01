Actriz de Perdona Nuestros Pecados reveló la inesperada reacción que causa en los fanáticos

Gracias al éxito de Perdona Nuestros Pecados, los actores están viviendo momentos de mucha fama. Una de ellas es la actriz Fernanda Ramírez, quien interpreta a Augusta Montero.

Sin embargo, la intérprete ha notado que los seguidores de la teleserie no se acercan a ella cuando la reconocen en la calle.

“Al parecer, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada. Las personas no piensan que eres el personaje, pero sí que eres de la misma manera”, contó a LUN.

Además, agregó que “lo que me ha tocado vivenciar, a diferencia de otras teleseries, es que me reconocen harto en la calle, pero se me acercan muy poco. Pienso que es porque mi personaje no es simpático y puede que la gente relacione eso. La Augusta no es liviana. No es pesada, pero definitivamente no es liviana”.