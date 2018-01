Diana Bolocco defendió a los conductores del "Muy Buenos Días"

El rostro de Canal 13 tuvo buenas palabras para Ignacio Gutiérrez.

La semana pasada Tonka Tomicic habló sobre la incorporación de Ignacio Gutiérrez al matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, también comentó sobre los tridentes en la animación de los programas, diciendo que no eran de su gusto.

En ese contexto, Diana Bolocco valoró el trabajo de Gutiérrez en una entrevista con un medio nacional. “A mí me encanta Nacho, Cristián trabajó mucho tiempo con Nacho en SQP y Cristián es el ser humano más fácil del mundo para trabajar, lo digo porque yo he trabajado con él. Es generoso, cariñoso, y no compite con nadie, y tengo la sensación de que Nacho es lo mismo”.

Con respecto a los roles de la conducción del programa, la esposa de Cristián Sánchez consideró que “es obvio que la atención y el protagonismo vaya cambiando en todas estas horas, y por eso mismo estos comentarios creo que son mal intencionados. Un trío puede funcionar tanto como un cuarteto o una animación coral, como lo demuestra Mega. Ahí cada uno tiene su momento, su espacio y cada uno es reconocido”.