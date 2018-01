Estas son las tres mujeres que no usaron negro en la ceremonia de los Golden Globes

En la edición número 75 de los Globos de Oro, celebrada anoche en Los Angeles, las estrellas vistieron de negro para mostrar solidaridad con el movimiento Time’s Up, que busca terminar con la desigualdad de género y el acoso y abuso sexual tanto en la industria del cine como en el resto del mundo.

Sin embargo hubo tres personas que llamaron la atención por llegar a la premiación vistiendo otro color.

La actriz Blanca Blanco llegó con un vestido de terciopelo rojo con corte asimétrico, una apertura lateral en las piernas y un gran escote. La mujer aseguró estar a favor del movimiento, pero de todas maneras decidió utilizar un color más llamativo.

La modelo alemana Barbara Meier también acudió con un traje fuera de la norma. La ganadora de Germany’s Next Top Model apostó por un vestido rosado con estampado floral y una cola de plumas.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Meher Tatna, prefirió usar un vestido rojo. Sin embargo, su decisión tiene una explicación cultural: Tatna es originaria de la India, donde el rojo es el color equivalente al negro. Además, utilizó la chapita con el logo de la campaña.

A rare splash of color by @goldenglobes president Meher Tatna. Controversial but look at it this way: She’s born in India where this red IS our basic black. pic.twitter.com/9Mfwm1Ubp8

— S. Mitra Kalita (@mitrakalita) January 8, 2018