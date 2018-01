La inesperada reunión de dos actores de Harry Potter que emocionó a los fanáticos

La noche del domingo se celebró la 75° entrega de los Globos de Oro, donde varios famosos fueron los encargados de presentar a los ganadores.

Durante la ceremonia, hubo una dupla de actores que llamó la atención de los fanáticos de Harry Potter: Emma Watson y Robert Pattinson.

Watson interpretó a Hermione Granger en las ocho películas de la saga, mientras que Pattinson personificó a Cedric Diggory en la cuarta entrega, El Cáliz de Fuego.

A 12 años de compartir en la pantalla grande, los actores aparecieron juntos para presentar el premio a Mejor Miniserie o Telefilm, lo que hizo que los fanáticos reaccionaran emocionados en las redes sociales.

No supero a Emma Watson y Robert Pattinson juntos ni en un millón de años, sorry not sorry #GoldenGlobes pic.twitter.com/pqRyoHqtUH

The times flies, before and now of Robert Pattinson with Emma Watson 2005-2018❤ pic.twitter.com/S5RtM7LhPm

— Diario Twilight (@DiarioTwilight) January 8, 2018