Rigeo reconoció haber sido víctima del bullying en su etapa escolar

El cantante dijo haber sido discriminado por vestirse distinto al resto de sus compañeros.

Rigeo es uno de los músicos nacionales más influyentes en su estilo y se hizo conocido gracias a su cassette “Reality Flow”. Justamente el cantante publicó en su cuenta de Instagram la portada de dicho trabajo, comentando que está dedicado a todas las personas que le habían hecho bullying en su etapa escolar.

“Más de alguna vez sufrí maltrato de algunos compañeros de colegio que se creían matones, y andaba asustando y golpeando a gente piola en los recreos. Ellos en esa época se reían de mi ropa y mis aros, o se reían porque tenía maquetas en cassette de mis canciones. Esto es año 95 o 94, por ahí“.

Rigeo aseguró haberse encontrado con una de las personas que lo molestaba. “Lo miré y él me saludó, y me dije ‘¿y a esta we* le tenía tanto susto?’. Este fue el que se reía de mí, que se burlaba por ser diferente, porque estos gansters de primaria se reían de todo”.

El también productor musical entregó su apoyo a los niños y jóvenes que sufren bullying, dicendo que “Cuenten conmigo como su amigo y piensen que el mundo da vueltas y no siempre el galán del colegio se casa con la más linda. Lo más seguro es que el día de mañana tú serás un hombre de bien, y tu ganster será un hámster como me pasó a mí”.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: