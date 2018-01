¿A Pascual le hicieron magia negra? El extraño hallazgo que asustó a Dani Castro

Las Confesiones de los panelistas de Mucho Gusto ya son un clásico del programa que sus televidentes esperan todas las mañanas.

Durante este bloque, la cocinera y parte de la Patrulla Juvenil, Daniela Castro, sorprendió al panel al contar una macabra historia en la que el protagonista es su pareja, Pascual Fernández.

La cocinera contó que al salir de la casa de su pololo, encontró una muñeca rubia de unos 50 cms.

“Hoy me desperté atrasada, salí con los pelos de punta, salgo y esta es una imagen, de verdad terrorífica, había una muñeca rubia que nos tiraron a la casa”, dijo.

“El portón es muy alto, y al lado no hay edificios como para que la hayan tirado de al lado, yo no me acerqué a la muñeca, porque me dio miedo. No sé que hacer con la muñeca, ninguno de los dos la ha tocado”, agregó.

Luego de contar la historia, sus compañeros compartieron la teoría de que podría tratarse de magia negra, lo que asustó a la panelista.

Para ayudarla, contactaron a la tarotista Rodovalho, quien le aseguró a la rubia que lo más probable fuera una mala broma.

Sin embargo, les dio algunos consejos para deshacerse de las malas vibras.

“La mejor solución para todo lo que uno encuentra afuera de su casa es tirarlo por un río, porque ahí se va todo, se van las malas energías y no regresan”.

Además, le aconsejó que “Lo ideal después de que tomes la muñeca es hacerte un baño de limpieza, con sal gruesa, estamos hablando de energías, podríamos estar hablando de un susto o una mala broma”.