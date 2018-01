Coté López posó con pijama a lo Victoria Beckham y criticó a la moda chilena

La esposa de Luis Jiménez se paseo en ropa de dormir por las calles de Qatar.

Lucir pijama en las calles es uno de lo últimos gritos de la moda y lo han usado grandes estrellas del mundo del espectáculo como Victoria Beckham, Gigi Hadid, Selena Gómez y Kourtney Kardashian.

Coté López no quiso ser menos y se paseó por las calles de Qatar con un pijama satinado que combinaba el blanco con el negro, pero eso no es todo y como dice el dicho “antes muerta, que sencilla” la esposa de Luis Jiménez complementó su particular vestimenta con tacos y cartera de marca.

“Decía la profecía….’si sales así en Italia te verás estupenda… pero si lo haces en Chile te verás ridícula’ ¿Quién estará equivocado de conceptos”, comentó López en su cuenta de Instagram.

