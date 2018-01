El sentido mensaje contra la anorexia y la bulimia de Valentina Roth

La bailarina y gimnasta Valentina Roth aprovechó sus redes sociales para enciar un potente mensaje sobre los trastornos alimenticios.

la ex chica reality vivió nueve años luchando contra uno donde llegó a pesar 43 kilos, midiendo 1.68.

“Pasé por muchos psicólogos, psiquiátras y en verdad estaba todo en la mente porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a esas terapias. Un día me levante sintiendo que me moría, sin fuerzas ni para caminar y dije ok chao no más” (sic), escribió.

Valentina añadió: “no se hagan más daño y si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema, están equivocadas nunca es tarde. Vamos ustedes pueden son hermosas quiéranse, respétense . Si yo pude salir sola de esto ustedes también”(sic), finalizó