La Forma del Agua lidera la competencia por los BAFTA con 12 nominaciones

Esta mañana, la Academia Británica de Cine y Televisión anunció las nominaciones para los premios BAFTA, donde La Forma del Agua, la nueva película fantástica de Guillermo del Toro, consiguió estar considerada en 12 categorías.

Por su parte, la gran ganadora en los Globos de Oro, Tres Anuncios Por un Crimen, logró nueve nominaciones, incluyendo categorías importantes como Mejor Película, Director y Actriz.

Blade Runner 2049, Dunkerque y Las Horas Más Oscuras fueron otras de las películas destacadas.

En la categoría de Mejor Película competirán Llámame Por Tu Nombre, Las Horas Más Oscuras, Dunkerque, La Forma del Agua y Tres Anuncios Por Un Crimen.

Para Mejor Director, los nominados son Denis Vellineuve por Blade Runner 2049, Luca Guadagnino por Llámame Por Tu Nombre, Christopher Nolan por Dunkerque, Guillermo del Toro por La Forma del Agua y Martin McDonagh por Tres Anuncios Por Un Crimen.

La ceremonia de los BAFTA se celebrará el domingo 18 de febrero en la sala de conciertos Royal Albert Hall de Londres.

