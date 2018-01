La nueva vida de Juanita Ringeling a año y medio de dejar Chile

Hace año y medio la actriz Juanita Ringeling decidió tomar sus maletas y se fue a vivir a Estados Unidos, desde donde grabó el programa Crucero para Canal 13.

En conversación con La Cuarta, Ringeling señaló que “son todas experiencias distintas, los viajes no dejan tiempo de estar grabando algo del área dramática, entonces decidí darme un tiempo para mí”.

Además, explicó que “hace un año y medio vivo en Estados Unidos, lo quise hacer como un descanso, porque hubo varios años que trabajé sin parar y cuando llegué a vivir a USA, decidí realizar mis proyectos personales”.

La actriz agregó que “hace un par de años hice una película que se llama ‘Short Wave’, donde me gané tres premios a la mejor actriz”, y aseguró que no ha dejado la actuación, “jamás lo haría, esa es mi profesión y la amo, sólo que me estoy tomando un tiempo”.