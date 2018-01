Las reacciones dispares que generó el estreno de La Noche es Nuestra

Este lunes, Chilevisión estrenó su nuevo programa La Noche Es Nuestra, animada por Pamela Díaz, Jean-Philippe Cretton y Felipe Vidal, quienes tuvieron como invitados a Álvaro Escobar, el Rumpy y el humorista Rodrigo González.

En Twitter, los usuarios aprovecharon de comentar cada momento que ocurría en el programa, y si bien hubo a quienes les gustó el formato y los animadores, otros simplemente encontraron que era muy desordenado y que parecía “la maqueta de la maqueta de un programa noventero”.

#LaNocheEsNuestraCHV

Hace AÑOS q no veía un programa fresco, entretenido, relajado y que ocupa intensamente cada espacio disponible…

Lo pillé de casualidad y me gustó. (Y eso q no la TV no me gusta)

Éxito!!!!

— jose caceres (@jocab76) 9 de enero de 2018