Se cansó: Mauricio Correa le respondió a Primer Plano por la polémica con JP Queraltó

El director indicó que el programa de CHV hizo “un mal ejercicio periodístico”.

La salida de Juan Pablo Queraltó de Canal 13 sigue generando polémica, ya que el ex panelista de Bienvenidos habló sobre su desvinculación en Primer Plano, hecho que no le agradó a Mauricio Correa.

El director aseguró que el programa de Chilevisión realizó “un mal ejercicio periodístico”, agregando que “ellos nunca pidieron mi versión. Nunca me llamaron por teléfono ni me vinieron a pedir una entrevista ni nada de eso. Ellos no hacen un ejercicio periodístico como se debe hacer”.

“Está mal hecho el ejercicio periodístico del programa Primer Plano. Ellos se jactan de hacer periodismo de farándula. Lo que hicieron fue solamente farándula. No hicieron periodismo”, comentó Correa.