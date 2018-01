Ya no lo puede seguir ocultando: La indirecta de Cata Vallejos a Karol Lucero sobre una nueva relación

Este martes Cata Vallejos y Coni Piccoli fueron a Mucho Gusto para la sección “Amigas del Alma”, donde no pasó desapercibido el reencuentro de la primera con su ex, Karol Lucero.

Karol, visiblemente nervioso sólamente tomaba agua, evitando hacer cualquier tipo de pregunta, visiblemente incómodo. Cosa que le resultó hasta que José Miguel Viñuela se fuera del set para ir a su programa en Radio Candela y al miembro de la Patrulla Juvenil no le quedara otra que asumir de conductor.

Cuando intentó invitar a su ex ver con el la sección de moda del programa, Catalina le comentó a modo de broma: , “ya no usas plantillas”, a lo que el panelista respondió, “Ya no, asumí mi altura desde que estoy solo”.

Con esto, vino la contra respuesta de su ex: “No estás solo Karol”.

El panelista, cada vez más nervioso le dijo: ¿Qué andas averiguando Cata?”, y la joven respondió, “Yo no ando averiguando cosas, a mí me llegan los comentarios y de hecho hasta la conocí”