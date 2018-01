El mea culpa de Karol Lucero tras reencontrarse con Cata Vallejos

Ayer en Mucho Gusto, Coni Picolli y Cata Vallejos fueron invitadas para conversar sobre su amistad, pero lo que más llamó la atención fue el reencuentro entre Vallejos y su ex pareja, Karol Lucero.

Por eso el panel del matinal conversó sobre el tema esta mañana, donde Joaquín Méndez comenzó a molestar a Karol, diciendo que tras ver a su ex, soñó con ella.

Ahí fue cuando Karol se sinceró y dijo que volver a verla hizo que recordara el tiempo de cuando estaban juntos.

“Tenía una mezcla de nerviosismo e incomodidad. No sé si les ha pasado que se enfrentan a una ex, a una relación importante de tres años. Me hubiese gustado conversar con ella fuera de cámara”, comenzó diciendo el locutor radial.

Frente a eso, el panel no perdió la oportunidad de preguntarle si existió nostalgia al verla, a lo que él respondió ““Hay un viaje al pasado, sobre todo en ese momento en el que no hablé (en el programa de este martes), acordándome de momentos. Pensaba en lo inmaduro que fui, sobre todo cuando se hablaba de eso, de los errores que uno comete. Yo tenía 25 años, no hay arrepentimiento, pero sí un mea culpa”.

Finalmente, Karol señaló que verla “fue casi como la primera vez, fue un impacto. La vi mucho más madura. Como dicen, la relación es de a dos y yo asumo la responsabilidad de no poder construir algo mucho más formal, algo que perdurara en el tiempo”.

Revisa el momento aquí: