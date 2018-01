Loreto Aravena se vio junto a su ex esposo a un año de la polémica por violencia

Se reencontraron en el estreno de la película “Sapo”.

Loreto Aravena, es conocida por sus papales en las teleseries de Canal 13, pero hace más de un año hizo noticia cuando denunció a su ex esposo, el director de cine, Juan Pablo Ternicier por violencia psicológica.

“Con mi ex marido compartimos la crianza de nuestra hija Ema en paz y armonía. No hay órdenes de alejamiento ni rondas de Carabineros. Les pido respeto por mi familia y mi decisión de no ahondar en temas íntimos”, fue la declaración que hizo en ese momento la actriz.

Sin embargo, ambos se encontraron en el avant premiere de la película “Sapo”, que es dirigida por Ternicier y donde además actúa Aravena.

