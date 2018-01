Millaray Viera reveló el peor hábito de su pareja Marcelo Díaz

Millaray Viera abrió las puertas de su casa al equipo del Muy Buenos Días de TVN, donde contó cuál es el peor hábito de su pareja, el ex ministro Marcelo Díaz.

“¿Hay algo malo que tenga Marcelo?” le preguntó el periodista, a lo que ella respondió sinceramente: “Hartas cosas, muchas cosas. A mí lo que no me gusta en la tele es venderla como si yo tuviera una relación ideal, porque eso no existe. Es obsesivo del orden pero a un nivel estresante”.

La hija de Gervasio agregó que “él es obsesivo. Si tú te fijas, estos libros que son de ambos están ordenados por género y por orden alfabético. A mí me da lo mismo, pero él tiene ciertas obsesiones. Cuando yo empecé con él, era todo lo contrario, o sea era un desastre, tu buscabas ‘desastre’ en el diccionario y salía mi foto. Te lo juro era una cosa terrible”.