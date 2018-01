Sin piedad: Raquel Argandoña "peló" a los rostros despedidos

La panelista de Bienvenidos recordó uno de sus despidos de Canal 13.

La polémica por las desvinculaciones de los distintos rostros de los canales de televisión está lejos de pronto terminar. Una de las últimas personas que habló sobre el tema, fue Raquel Argandoña, quien criticó a los que iban a “llorar” a otros espacios.

Argandoña tomó su propio caso como ejemplo, cuando fue desvinculada hace algunos años atrás de Canal 13. “A mí me despidieron y tuve la suerte que al otro día o dos días después llegó el ‘Tata’ Díaz, Mauricio Correa y Gustavo Careaga a ofrecerme incorporarme al matinal (TVN). Pero no me gustaría sentarme en un panel (…) y dar explicaciones de por qué me echaron de un canal”.

“Es distinto cuando uno va a un programa pagado y dentro del contexto de la entrevista tu dices: bueno, no estoy de acuerdo con mi salida. Y tu das las explicaciones. Pero no venir a llorar en la mañana ‘ay, me echaron"”, agregó.

Finalmente Argandoña en forma de broma recordó que “a mí me echaron de este canal porque llegó la Tonka”, luego todo el panel su puso a reír.