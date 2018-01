VIDEO | Duelo de divas: La disputa de Carola de Moras y Francisca Merino

Durante la mañana de este miércoles, el matinal de Canal 13, Bienvenidos, comenzó una discusión sobre los nuevos referentes de la animación nacional.

En este contexto, Pancha Merino, haciendo gala de su personalidad deslenguada, sorprendió a todos hablando en contra del desempeño de Carola de Moras, la animadora de La Mañana de CHV y coanimadora del Festival de Viña del Mar.

“Si bien yo siento que la Carola de Moras anima súper bien, yo no le creo tanto. Cuando entrevista se compadece y pone cara de penita, la siento como un poco maqueteada”, señaló en pantalla.

El programa Intrusos de La Red fue hasta Chilevisión para escuchar la respuesta de Carolina y lo lograron. La modelo aseguró que: “no he visto las imágenes de lo que dijo pero cada uno tiene su percepción, yo trato de ser lo más verdadero posible y por supuesto que hay gente que te va a creer y otra que no. Pero, yo lo paso bien y disfruto lo que hago, me encanta mi pega y me encanta tener la posibilidad de conocer gente, de entrevistarla también y ahí cada uno con lo suyo no más po’”.