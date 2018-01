Mago Valdivia se tiró con todo en Twitter contra mujer que agredió a Daniela Aránguiz

El jugador de Colo Colo hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Jorge Valdivia se tiró con todo en las redes sociales, el jugador denunció públicamente a una mujer que insultó a su esposa, Daniela Aránguiz, mientras se encontraba en el cine con su familia.

Todo comenzó cuando la mujer se acercó para tomarse una fotografía con el volante, pero todo cambió cuando de un momento a otro agredió a su esposa con insultos y un empujón.

Valdivia fue tajante en su cuenta de Twitter, ya que el hecho arruinó una salida familiar, ya que sus hijos también estaban presentes. “No se habrá dado cuenta que ando con mis hijos de 8 y 10 años que no tienen porqué escuchar los insultos”, comentó.

MIRA LOS TWITTER ACÁ:

la misma vieja reculia se pone a grabarnos. Gente d mierda no tiene vida propia ‘me pregunto.q buscaba esta vieja d mierda. Vieja d mierda. No se habrá dado cuenta q ando con mis hijos de 8 y 10 años q no tienen porque escuchar los insultos .

— Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 11 de enero de 2018