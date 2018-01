Paty Maldonado reveló la fuerte discusión que tuvo con Joaquín Méndez cuando llegó al matinal

Patricia Maldonado fue invitada al programa La Noche es Nuestra de CHV, donde habló de todo, incluyendo un problema que tuvo con Joaquín Méndez en Mucho Gusto.

Si bien ahora ambos tienen mucha química en pantalla, cuando llegó el ex chico reality no era del agrado de Maldonado.

Cuando los animadores le preguntaron su prefería a Karol Lucero o Joaquín Méndez, la también cantante señaló que el argentino “es un dulcito. Nos conocimos nosotros con Joaquín, y él tuvo la mala ocurrencia de tirarme una talla sin conocerme”.

Luego detalló que “él fue a hacer una cosa afuera, sacó una cara mía, habían niños y les decía ‘los vengo a asustar con la vieja. Vean a la vieja"”.

En ese momento, Patricia preguntó quién era y esperó a que se fueran a comerciales. “Yo le dije: Mire mijito (…) eso no se hace pues mi amor. Usted tiene que respetar, mis años de experiencia tiene que respetar, no lo vamos a tirar a la basura. ¡Son 59 años que yo llevo en este asunto! Cabro… ¿a quién le has ganado voh?”.

Además, aseguró haber estado indignada cuando lo enfrentó, pidiéndole que no se volviera a meter con ella “porque vas a cometer el error más grande de tu vida, y te lo digo ahora delante de todo el mundo”.

Finalmente reveló que el argentino se disculpó. “Perdóname, lo que pasa es que el productor me dijo que yo le dijera todo eso”. “Él hizo todo lo posible por ir conquistándome. Y me conquistó de una manera que hoy día, de verdad yo lo adoro. Ahora yo le aguanto que me diga cosas, porque yo misma le doy material. Pero yo le doy material”, terminó.