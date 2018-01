Julia Fernandes confesó que quiere visitar a Ignacio Lastra y reveló porqué no lo hace

Hace unas semanas se dio a conocer que Julia Fernandes e Ignacio Lastra habían terminado su relación, a cuatro meses del accidente que dejó al modelo con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La brasileña se refirió al tema en conversación con Las Últimas Noticias: “Sinceramente, espero encontrarlo una vez que esté de alta y ahí hablar de cómo está todo. Tenemos una conexión fuerte, sufrimos un cambio juntos y eso es inevitable”.

Agregó que si bien el fin de la relación fue dolorosa, reconoce que está continuando con su vida, aunque “no todo son flores, no todo es perfecto pero no me puedo quedar sufriendo”.

Además, la ex chica reality confesó que tiene ganas de visitarlo en la clínica, “pero él no lo quiere así”.

Fernandes finalizó revelando que se irá a vivir sola a un departamento. ““Es un cambio grande y estoy contenta. Mis amigos no son de la tele, sino gente que conozco hace años y que mi familia conoce. Después del accidente conocí realmente a las personas, ahora sé quiénes son verdaderamente mis amigos”.