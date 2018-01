¿Otra vez se va de Chile? Kel aseguró que tiene un nuevo proyecto

La hija de Raquel Argandoñase ira de viaje a Canadá.

Muchas personas se proponen nuevas metas y proyectos para el inicio del año y pareciera que Kel Calderón ya tiene decidido un nuevo viaje.

En su cuenta de Instagram Calderón indicó que queda poco para comenzar una nueva etapa. “Canadá es real y yo no puedo esperar, me come la ansiedad por contarles sobre mi proyecto. Espero que me acompañen en este viaje porque se viene algo enorme”.

La hija de Raquel Argandoña no entregó más detalles, pero sus seguidores le desearon mucha suerte.

