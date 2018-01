Panelista de Muy Buenos Días dará el sí este 2018

Este viernes el panel del Muy Buenos Días anunció que uno de sus integrantes dará un paso muy importante en su vida tras comprometerse con su pareja.

Ignacio Gutiérrez, quien se integró al matinal esta semana, reveló que contraerá el Acuerdo de Unión Civil con su pareja.

“Antes pensaba que el matrimonio no era para mí, pero hay hechos que uno le pasan que hace que un cambie, hay hechos que a mí me pasaron y ahora digo el matrimonio sí es para mí”, comenzó contando con una gran sonrisa.

El periodista relató la situación que lo llevó a tomar esta importante decisión: “Me toco ir con mi pareja a la clínica por un tema estomacal normal, ahí me entregan dos papeles. Me dicen este papel es el pagaré y este es el consentimiento de salud, tú estás ato para pagar, pero tú no tienes nada que ver con el tema de la salud de tu pareja así que no puedes entrar y no puedes tomar decisiones”.

Tras ese momento, con su pareja decidieron formalizar su relación, aunque no quiso entrar en más detalles.