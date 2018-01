Raquel Argandoña le "paró los carros" a Diana: "Me molesta cuando no cumplen las condiciones"

Todo estaba bien hasta que Bolocco le preguntó sobre Kel y Nano.

Ernesto Belloni y Raquel Argandoña fueron los grandes invitados del programa de Diana Bolocco, obviamente que el hombre que interpreta al “Che Copete” puso la cuota de humor, mientras que la “Quintrala” mostró su lado más polémico.

Durante la conversación con Diana, Argandoña fue consultada sobre la relación que tenía con sus hijos Kel y Nano, profundizando en el tema de las fotos, donde ambos han llamado la atención de los programas faranduleros.

“Yo creo que no hay familias perfectas, ni la tuya ni la de nadie es perfecta. Los hermanos y los papás se pelean, pero cuando hay un problema todos nos unimos y somos uno, eso es lo importante”, respondió Raquel.

Pero Diana volvió a insistir con la pregunta, lo que causó la furia de la panelista de “Bienvenidos”. “Te lo voy a decir muy sinceramente. Yo antes de venir a este programa hablé con una periodista de tu programa y hay ciertos temas que no voy a hablar, entonces no me gusta que me sorprendan con ciertas preguntas, no me siento cómoda aquí”.

Pero no todo quedó ahí y Argadoña volvió a atacar. “Me molesta cuando no cumplen los contratos o las condiciones cuando uno viene a un programa, no estoy acostumbrada que me hagan encerronas”.

Diana trato de calmar la situación y le explicó a Raquel que ella no sabía de la conversación que había tenido con la periodista del programa.

“Disculpa, no te quiero incomodar, pero ella no cumplió y no es mi problema Diana, me extraña que la periodista no haya cumplido el trato que yo propuse antes de venir al programa”, manifestó la “Quintrala”.

Para salir del mal momento Diana le mostró un video donde Kel le mandaba un saludo a su madre, gracias a eso Argandoña se alegró un poco y se calmó el ambiente.

